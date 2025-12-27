Tempo di lettura: 2 minuti È stato arrestato nel capoluogo piemontese l’ex boss del clan Genovese attivo ad Avellino e nell’hinterland nei primi anni duemila. In manette è finito Gianluca Moscatiello, 49 anni, originario di Atripalda, ritenuto il mandante di una violenta spedizione punitiva ai danni di un minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Moscatiello avrebbe organizzato, insieme ad altre persone, una vendetta contro un ragazzo di 17 anni che, lo scorso marzo, aveva avuto una lite con il figlio 19enne dell’ex boss. Il giovane sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di sette persone, dopo che il figlio di Moscatiello era stato a sua volta picchiato e ricoverato in ospedale con una prognosi di 21 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spedizione punitiva contro un 17enne, arrestato l’ex boss del clan Genovese

