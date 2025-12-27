Un uomo di 50 anni residente a Cesenatico, è stato aggredito e pestato a sangue. E’ accaduto lunedì scorso attorno alle 20.30, al Bar Giglio di Villalta. La vittima stava attendendo la chiusura del pubblico esercizio gestito dalla compagna, quando all’improvviso sono entrati come delle furie un uomo di 43 anni e il figlio 20enne. La coppia di aggressori, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio delle felpe, si è diretta verso il 50enne che in quel momento era al telefono cellulare, colpendolo alle spalle alla testa con un oggetto contundente, forse un bastone. Stando a quanto documentato anche dalle telecamere a circuito chiuso del locale, non ci sono stati convenevoli e nemmeno il tempo di un litigio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva al bar. Minacciato e pestato a sangue dall’ex marito della compagna

Leggi anche: Scende dall'auto e viene pestato a sangue davanti al figlio: "È una spedizione punitiva" - VIDEO

Leggi anche: Spedizione punitiva a Montesarchio, arriva la sospensione della licenza per il locale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spedizione punitiva al bar. Minacciato e pestato a sangue dall’ex marito della compagna.

Spedizione punitiva al bar. Minacciato e pestato a sangue dall’ex marito della compagna - La vittima ha riconosciuto e denunciato l’uomo e il figlio che non si rassegnano alla separazione. msn.com