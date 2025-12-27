Spedizione punitiva al bar Minacciato e pestato a sangue dall’ex marito della compagna
Un uomo di 50 anni residente a Cesenatico, è stato aggredito e pestato a sangue. E’ accaduto lunedì scorso attorno alle 20.30, al Bar Giglio di Villalta. La vittima stava attendendo la chiusura del pubblico esercizio gestito dalla compagna, quando all’improvviso sono entrati come delle furie un uomo di 43 anni e il figlio 20enne. La coppia di aggressori, con il volto parzialmente coperto dal cappuccio delle felpe, si è diretta verso il 50enne che in quel momento era al telefono cellulare, colpendolo alle spalle alla testa con un oggetto contundente, forse un bastone. Stando a quanto documentato anche dalle telecamere a circuito chiuso del locale, non ci sono stati convenevoli e nemmeno il tempo di un litigio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
