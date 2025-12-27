Specchi e radici l’opera partecipativa nella quale riconoscersi
In Viale Vittorio Emanuele II n 4, lo spazio urbano si trasforma in un palcoscenico simbolico con l’installazione partecipativa “Specchi e Radici”. Commissionata da Il Salone di Bellezza di Maria Tibaldi e realizzata dall’artista Emanuele Grazioli, l’opera invita i cittadini a diventare protagonisti di un’esperienza collettiva di introspezione e condivisione. Al centro dell’installazione, poltrone da salone di bellezza trasformate in tele artistiche e una grande testa tridimensionale in legno di recupero accolgono contributi e pensieri che si stratificano, costruendo un racconto condiviso. Gli specchi, qui non riflettenti, restituiscono frasi, parole e immagini dedicate alla memoria, all’identità e alle radici culturali, invitando ciascun partecipante a lasciare un segno personale: scrivere, dipingere o cucire diventa un gesto creativo e meditativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
