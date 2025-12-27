Spari nella notte a Pomigliano d’Arco | ferito da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Colpito mentre passeggiava in piazza: ferito un 47enne. Paura nella serata della Vigilia di Natale a Pomigliano d’Arco, dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito da un proiettile vagante mentre passeggiava in piazza Giovanni Leone insieme alla compagna. L’uomo, colpito a un gluteo, ha avvertito inizialmente solo dolore e bruciore, decidendo di recarsi in ospedale soltanto il giorno successivo. Trasportato all’ Ospedale del Mare di Napoli, è stato medicato e giudicato fuori pericolo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Due episodi a poche ore di distanza. Il ferimento dell’uomo si inserisce in un contesto inquietante: poche ore prima, sempre nella notte della Vigilia, un bambino era stato colpito di striscio da un colpo d’arma da fuoco in piazza Mercato, a circa due chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

