Spara all'auto della ex a Natale e dopo 2 anni di stalking | arrestato 32enne a Napoli
Un 32enne arrestato per atti persecutori nei confronti della ex compagna: a Natale avrebbe sparato anche contro la sua vettura, parcheggiata in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, spara all’auto dell’ex compagna a Natale: arrestato 32enne dopo anni di minacce e stalking - I due hanno avuto una relazione durata circa cinque anni, dalla quale sono nati due figli di 3 anni e un anno e mezzo ... affaritaliani.it
