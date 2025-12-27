Spalletti a Sky: «Ecco perchè ho riportato Koopmeiners sulla trequarti». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus prima della sfida col Pisa. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. KOOPMEINERS – « Lo riportiamo a centrocampo, lo riportiamo un po’ davanti perchè poi il calciatore forte è quello che caratterizza il modo di stare in campo e lui, a parte che li ha girati un po’ tutti questi ruoli, però è bravo anche a fare l’incursore se non si trova con le spalle girate alla linea difensiva. Il Pisa, nonostante nelle ultime partite non abbia fatto molti risultati, però le partite le ha giocate, le ha giocate a viso aperto contro chiunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Ecco perchè ho riportato Koopmeiners sulla trequarti. Openda? Abbiamo fatto questa scelta ma come sempre parte uno e finisce l’altro»

Leggi anche: Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda»

Leggi anche: Koopmeiners, l’ex allenatore all’AZ Alkmaar esalta la scelta di Spalletti: «Sorpresa? Per voi, fin dalle giovanili ha fatto quel ruolo. Questa mossa non mi meraviglia»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spalletti fa dire a Kalulu cosa è successo nello spogliatoio Juve: “Non fare casino, cosa ho detto?” - Alla vigilia della partita di Champions League contro il Pafos, Luciano Spalletti torna sulla partita persa a Napoli e svela cosa è successo nello spogliatoio dopo la sconfitta subita al Maradona. fanpage.it

Non perderti dirette, news e highlights - Vigilia di Champions League per la Juventus che mercoledì alle 21 ospiterà il Pafos per la sesta giornata della League Phase di Champions League (su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in ... sport.sky.it

Spalletti da Champions: "Ho una Juve forte, così ne vinciamo parecchie. Mi sono arrabbiato con..." - L'allenatore bianconero ha poi elogiato gli avversari: "Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porti. tuttosport.com

#Spalletti disse di #Dybala: "piace a tanti perché ha le qualità per dare le soluzioni a una squadra. E' un giocatore che ha fantasia, estro, un gran piede, batte benissimo i calci piazzati, fa gol. È perfetto nel modo di essere calciatore da squadra forte". x.com

Lucca-Juve, contatto! Dal ruolo di Milik alla stima di Spalletti: perché si può fare - facebook.com facebook