Spadoni LpR | Verificare le condizioni della scultura Madonna degli infermi
!A lato del parcheggio Ortali di fronte all’ ospedale Santa Maria delle croci di Ravenna - ricorda il consigliere comunale di Lista per Ravenna - vi è una stele di marmo alla cui estremità è collocata una bella scultura di ferro battuto raffigurante un’ immagine della Madonna degli infermi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Pioppi abbattuti, Spadoni (LpR): "Serve una riorganizzazione complessiva della gestione del verde"
Leggi anche: Commercio locale, Spadoni (LpR): "L'iniziativa di Confartigianato è importante per tutelare le imprese"
Spadoni (LpR): "Verificare le condizioni della scultura “Madonna degli infermi”" - Question time al primo cittadino nel quale si chiede di conoscere i particolari di conservazione della scultura e quali interventi di manutenzione e di restauro intenda adottare per prevenire il degra ... ravennatoday.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.