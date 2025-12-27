Spaccio di cocaina a Bologna | il video delle indagini
Sgominata una banda specializzata: gli ordini venivano fatti al telefono e le consegne su un'auto gialla. La droga veniva nascosta lungo il Navile . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Benevento, tre arresti per spaccio di cocaina e crack: indagini della Squadra Mobile
Leggi anche: Spaccio al parco a Bologna: in manette due pusher. Cocaina e telefoni sequestrati
Fuga contromano nella notte: inseguimento da film e due arresti per spaccio; Spaccio di droga in Gad, maxi operazione dei carabinieri: 5 soggetti arrestati - VIDEO; Maxi operazione antidroga ad Ancona: 2mila controlli, due arresti e sequestri di hashish e cocaina | VIDEO; VIDEO | Smantellata casa di spaccio a San Cristoforo, arrestato giovane pusher.
Bologna: spaccio droga, altri due arresti - La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino marocchino sorpreso a spacciare nei pressi di Piazza Lucio Dalla e via Fioravanti. sassuolo2000.it
Contromano sui viali di Bologna per seminare le Volanti con 70 dosi di cocaina, presi dopo la fuga - Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Bologna per detenzione di droga e resistenza dopo un inseguimento notturno. virgilio.it
A spacciare cocaina con il Range Rover. Arrestati dalla polizia a Bologna - Sicuramente poco interessati all’anonimato e alla discrezione, giravano per la Bolognina a spacciare a bordo di un Range Rover bianco. ilrestodelcarlino.it
Ferrara, spaccio lungo le mura storiche: cinque arrestati
Cagliari, blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: un chilo tra cocaina ed eroina, due arresti x.com
Uomo e donna fermati con cocaina in auto: scatta la denuncia per guida e spaccio -> https://www.nordest24.it/padova-auto-droga-denunce - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.