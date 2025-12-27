soul per il capodanno in piazza e faenza risponde con il rock

Manca sempre meno alla fine dell’anno e il Ravennate è pronto per celebrare il Capodanno. Il centro di Ravenna sarà animato dal festival Christmas Soul, un appuntamento ormai tradizionale. Alle 23 del 31 dicembre, piazza del Popolo si accenderà con la Soul of Gospel Revue dei God’s Angels, guidata da Knagui, dalla Pennsylvania. Il concerto mescolerà gospel, soul, funk e jazz, trasformando la piazza in una grande celebrazione collettiva. Sul palco, una formazione internazionale composta da musicisti provenienti dagli Stati Uniti — tra cui Ronnie Coleman Jr.— e dall’Italia con Stefano Nardon, darà vita a uno spettacolo travolgente, pensato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con ritmo, emozione e una grande forza spirituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

