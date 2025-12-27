Sono state sospese le ricerche di Karol Brozek, l'escursionista polacco scomparso da Campo Imperatore lo scorso 19 novembre.Come riporta l'Ansa, nelle ultime ore le attività hanno subìto una battuta d'arresto a causa della scarsa visibilità in quota. Nebbia fitta e perturbazioni sulle cime del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Sospese per il maltempo le ricerche di Karol Brozek, il polacco disperso sul Gran Sasso

