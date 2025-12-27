Tante emozioni nella Pediatria all’ospedale San Jacopo che resta un luogo del cuore perché, purtroppo, ospita tanti bambini anche durante i giorni delle feste natalizie. Il reparto, proprio in questi giorni, ha accolto una doppia donazione all’insegna della gioia e della solidarietà: un momento di sorrisi e regali. A far visita ai bambini la vigilia di Natale sono stati i Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, di Pistoia, grazie a un’iniziativa organizzata in collaborazione con i Clown Dottori dell’Associazione Ridolina. Hanno portato doni ai piccoli degenti, trasmettendo un messaggio di vicinanza e affetto a chi trascorrerà le festività in ospedale: iniziativa carica si significati e che è stata un’occasione di autentica festa nel giorno della vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorrisi e tanti regali. Il Natale in Pediatria. La festa nel reparto

Leggi anche: La magia del Natale contagia il reparto di Pediatria al Papardo: sorrisi e doni per i piccoli pazienti

Leggi anche: Babbo Natale in corsia: musica, sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Regali e sorrisi per i ‘nonni’, è un ‘Natale a Colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani in tutta la provincia; Sorrisi e tanti regali. Il Natale in Pediatria. La festa nel reparto; Natale, la polizia consegna regali ai piccoli pazienti degli ospedali romani; Natale Inclusive, a Palermo un’iniziativa che porta sorrisi ai bambini.

Sorrisi e tanti regali. Il Natale in Pediatria. La festa nel reparto - Tante emozioni nella Pediatria all’ospedale San Jacopo che resta un luogo del cuore perché, purtroppo, ospita tanti bambini anche durante i giorni delle feste natalizie. msn.com