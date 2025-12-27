Sørensen segna Corvi para | va al Parma lo scontro salvezza
Il Parma trova sotto l’albero di Natale 3 punti di platino. Il vento del Tardini spinge i crociati di Cuesta verso la quarta vittoria stagionale, la seconda davanti ai propri tifosi dopo 89 giorni dall’ultimo ‘olè’ in casa. La vittoria meritata arriva al termine di una partita convinta, dentro la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Benek segna, Corvi para: tanto basta al Parma per gioire
Leggi anche: Fiorentina ancora ko, decide Sorensen: al Parma lo scontro diretto salvezza
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.