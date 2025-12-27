Sørensen segna Corvi para | va al Parma lo scontro salvezza

Il Parma trova sotto l’albero di Natale 3 punti di platino. Il vento del Tardini spinge i crociati di Cuesta verso la quarta vittoria stagionale, la seconda davanti ai propri tifosi dopo 89 giorni dall’ultimo ‘olè’ in casa. La vittoria meritata arriva al termine di una partita convinta, dentro la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

