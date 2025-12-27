Sono stati mesi difficili stiamo combattendo per migliorare dal punto di vista delle responsabilità | l’analisi di Chivu sull’Inter

“Sono stati mesi difficili, all’inizio soprattutto. Abbiamo fatto di tutto per metterci sulla strada giusta per essere competitivi. Ci siamo messi in carreggiata e abbiamo cercato di aggiungere dal punto di vista tattico e mentale”. Dietro la facciata dei sorrisi e della sicurezza, ora Cristian Chivu ammette anche le complessità e le sfide che ha dovuto affrontare dopo aver preso le redini dell’ Inter. Alla vigilia della sfida contro l’ Atalanta, il tecnico nerazzurro traccia una sorta di primo bilancio, tra il primo posto in classifica e la delusione della Supercoppa. “Non siamo perfetti – sottolinea Chivu – Stiamo cercando di migliorare gli aspetti che a volte indirizzano un andamento di una stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

