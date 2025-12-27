Sono in arrivo delle novità su Persona 6 e Persona 4 Revival suggerisce Atlus

Dalle tradizionali interviste di fine anno emergono degli indizi piuttosto chiari: Atlus sta lavorando per rendere il 2026 un momento chiave per la saga di Persona. Pur senza annunci ufficiali, i messaggi dei producer lasciano intendere l’arrivo di novità importanti, legate sia al futuro della serie sia alla celebrazione di un anniversario storico. E i riferimenti a Persona 6 e Persona 4 Revival non sembrano affatto casuali. Il contesto è quello dell’edizione 2026 dell’articolo di fine anno di 4Gamer.net (tradotte da Gematsu ), che raccoglie le dichiarazioni di quasi 200 sviluppatori giapponesi sui loro obiettivi futuri. 🔗 Leggi su Game-experience.it

