Somaliland Trump dice no al riconoscimento dello Stato africano
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di volersi opporre all’indipendenza del Somaliland, a differenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In un’intervista al New York Post il leader Usa ha risposto “no” a chi gli chiedeva se riconoscesse il Somaliland. “Valuteremo. Studio molte cose e prendo sempre ottime decisioni, che si rivelano corrette”, ha spiegato. “Qualcuno sa esattamente cos’è il Somaliland?”, ha aggiunto Trump. Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l’autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente. Cos’è il Somaliland. 🔗 Leggi su Lapresse.it
