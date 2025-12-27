soli mai con la cremonese prima squadra e giovanili in aiuto dei frati cappuccini

Cremona – Calcio e solidarietà hanno caratterizzato il Natale all’ombra del Torrazzo, con la campagna Soli mai, lanciata dalla Unione Sportiva Cremonese. Nei giorni scorsi la consegna di più di due tonnellate di beni alimentari ha concluso la raccolta solidale dedicata alle attività dei Frati Cappuccini. Oltre 700 tra giocatori, tifosi, tesserati del Settore Giovanile e dipendenti del club sono stati coinvolti in una maratona di solidarietà iniziata il 15 dicembre con la donazione dei tifosi, che hanno consegnato gli alimenti nelle mani dei giocatori Barbieri e Bonazzoli, per poi proseguire nei giorni successivi coinvolgendo le 16 formazioni Giovanili grigiorosse maschili e femminili, dall’attività di base alla Under 21, e i rispettivi staff. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

