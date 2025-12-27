soldi ad hamas non cancellano crimini di israele bufera sul procuratore melillo

L’operazione che ha portato all’ arresto di nove persone accusate di finanziamenti ad Hamas continua a far discutere, non solo sul piano giudiziario ma anche su quello politico. Al centro delle polemiche sono finite le parole contenute nella nota ufficiale firmata dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e dal procuratore capo di Genova Nicola Piacente, parole che sembrano andare oltre la cronaca dell’indagine. Nel documento, infatti, i vertici della Procura antimafia hanno ritenuto necessario precisare che le indagini in corso "non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese successivamente al 7 ottobre 2023 nel corso delle operazioni militari intraprese dal Governo di Israele, per i quali si attende il giudizio da parte della Corte Penale Internazionale, da rendersi in conformità allo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati Membri, fra i quali, in un ruolo di impulso e sostegno, l’Italia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Meloni: Soddisfazione per l'operazione.

