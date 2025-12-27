Soldi ad Hamas non cancellano crimini di Israele Bufera sul procuratore Melillo
L’operazione che ha portato all’ arresto di nove persone accusate di finanziamenti ad Hamas continua a far discutere, non solo sul piano giudiziario ma anche su quello politico. Al centro delle polemiche sono finite le parole contenute nella nota ufficiale firmata dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e dal procuratore capo di Genova Nicola Piacente, parole che sembrano andare oltre la cronaca dell’indagine. Nel documento, infatti, i vertici della Procura antimafia hanno ritenuto necessario precisare che le indagini in corso "non possono in alcun modo togliere rilievo ai crimini commessi ai danni della popolazione palestinese successivamente al 7 ottobre 2023 nel corso delle operazioni militari intraprese dal Governo di Israele, per i quali si attende il giudizio da parte della Corte Penale Internazionale, da rendersi in conformità allo Statuto di Roma, ratificato da 125 Stati Membri, fra i quali, in un ruolo di impulso e sostegno, l’Italia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Arresti per finanziamenti ad Hamas, i Pm: “indagini non cancellano crimini di Israele a Gaza”
Leggi anche: “Non una sola ong denuncia i crimini di Hamas”. Parla Mohar, l’ex di Amnesty Israele
Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. Meloni: Soddisfazione per l'operazione.
"Soldi ad Hamas non cancellano crimini di Israele". Bufera sul procuratore Melillo - L'affondo di Maurizio Gasparri: "Incredibile che Melillo dia giudizi" ... ilgiornale.it
I pm: "Le indagini sui finanziamenti ad Hamas non cancellano crimini di Israele a Gaza" - È quanto chiariscono il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo e il procuratore di Genova Nicola Piacente ... globalist.it
Terrorismo, ad Hamas finanziamenti dall'Italia per sette milioni di euro. Nove gli arrestati - È quanto ricostruito da un'indagine della Procura Antiterrorismo e della Digos di Genova. rtl.it
Terrorismo, arresti per finanziamenti ad Hamas: sacco pieno di soldi trovato durante perquisizioni - facebook.com facebook
La rete dell'architetto. Hannoun raccoglieva soldi per Hamas in Italia (ma c'era un giro europeo) x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.