Sofia Goggia chiude l’anno solare e si rilancia in gigante | quando le prossime gare? Il calendario verso le Olimpiadi

Sofia Goggia ha chiuso il proprio anno solare con l’ottavo posto conseguito nel gigante di Semmering, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i due terzi posti di St. Moritz tra discesa e superG e la vittoria nel superG della Val d’Isere, la fuoriclasse bergamasca si è impegnata tra le porte larghe archiviando una positiva top-10 che fa morale in vista dell’immediato futuro. L’azzurra non sarà chiaramente sulle nevi austriache per lo slalom domenica 28 dicembre e la vedremo all’opera direttamente nel 2026: appuntamento a sabato 3 dicembre per il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) dove, tra l’altro, in caso di assenza di Federica Brignone o di altri forfait nella top-15 della WCSL List, rientrerà nel secondo gruppo di merito e dunque potrà beneficiare di un pettorale tra il numero 8 e il numero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

