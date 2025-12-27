Sofia Goggia che beffa nella WCSL di gigante! Ma l’assenza di Brignone le darà un pettorale migliore…
Sofia Goggia ha offerto una prestazione solida nel gigante di Semmering, chiudendo all’ottavo posto nell’evento di Coppa del Mondo di sci alpino che ha fatto seguito alla breve interruzione natalizia. La fuoriclasse bergamasca è riuscita a recuperare tre posizioni rispetto alla prima manche e ha eguagliato il miglior risultato stagionale tra le porte larghe (fu ottava lo scorso 6 dicembre a Tremblant), a cui si affiancano l’undicesima posizione nel secondo evento in Canada il 7 dicembre, la 17ma piazza a Copper Mountain il 29 novembre e l’uscita nella prima manche a Soelden il 25 ottobre. Il riscontro ottenuto in Austria le ha permesso di migliorare il proprio piazzamento nella WCSL List di gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it
