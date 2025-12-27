Smishing smantellata maxi centrale truffe | anziani nel mirino 17 indagati tra regioni

Chieti - Indagine dei carabinieri svela un call center illegale tra Toscana e Campania, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi usati per migliaia di sms fraudolenti. I carabinieri di Chieti hanno individuato e smantellato una centrale operativa delle truffe online specializzata nello smishing, attiva tra le province di Pisa e Firenze. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone, residenti tra Toscana e Campania, ritenute coinvolte a vario titolo nel sistema fraudolento. Secondo quanto ricostruito, la struttura operava come un vero e proprio call center illegale, da cui partivano migliaia di sms truffa ogni giorno diretti a utenti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

