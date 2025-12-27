Smishing smantellata maxi centrale truffe | anziani nel mirino 17 indagati tra regioni

Un’indagine dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una maxi centrale di smishing, un’attività fraudolenta che ha coinvolto principalmente anziani. Tra Toscana e Campania sono state sequestrate numerose SIM e dispositivi utilizzati per inviare migliaia di messaggi truffaldini. Sono 17 le persone indagate per aver orchestrato questa rete illegale, evidenziando l’importanza di rimanere vigili contro le frodi online.

Chieti - Indagine dei carabinieri svela un call center illegale tra Toscana e Campania, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi usati per migliaia di sms fraudolenti. I carabinieri di Chieti hanno individuato e smantellato una centrale operativa delle truffe online specializzata nello smishing, attiva tra le province di Pisa e Firenze. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone, residenti tra Toscana e Campania, ritenute coinvolte a vario titolo nel sistema fraudolento. Secondo quanto ricostruito, la struttura operava come un vero e proprio call center illegale, da cui partivano migliaia di sms truffa ogni giorno diretti a utenti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv Leggi anche: Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni Leggi anche: Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Smantellata centrale telematica dei raggiri Smishing; Maxi truffa telematica ai danni di un anziano: smantellata rete di smishing tra Campania e Toscana.; Sms truffa, smantellata centrale telematica a Chieti: così a una donna sono stati rubati quasi 100 mila euro; Brillante operazione del Comando provinciale smantellata una centrale delle truffe via sms. Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni - Indagine dei carabinieri svela un call center illegale tra Toscana e Campania, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi usati per migliaia di ... abruzzo24ore.tv

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, TESTA(FDI): OPERAZIONE ESEMPLARE DEI CARABINIERI, SMANTELLATA CENTRALE TRUFFE, COLPO DE7CISIVO CONTRO LO SMISHING» - "Desidero esprimere il più sincero apprezzamento per la brillante operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, coordinata dalla ... agenziagiornalisticaopinione.it

Smantellata centrale telematica dei raggiri Smishing - fornivano l’involontario accesso ai propri risparmi: tale fenomeno, noto come “smishing”, dalle risultanze acquisite durante l’indagine, ha procurato ingenti danni patrimoniali ... ilmetropolitano.it

Smishing, operazione partita dall’Abruzzo: smantellata tra Pisa e Firenze una centrale delle truffe #abruzzospeciale #abruzzo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.