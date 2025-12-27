Smishing smantellata maxi centrale truffe | anziani nel mirino 17 indagati tra regioni

Un’indagine dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una maxi centrale di smishing, operante tra Toscana e Campania. Sono stati sequestrati dispositivi e centinaia di SIM utilizzate per inviare migliaia di messaggi fraudolenti, con un focus particolare su anziani. Sono 17 le persone denunciate nell’ambito dell’operazione, che mette in luce la gravità delle truffe via SMS e l’importanza di un’attenta tutela dei soggetti più vulnerabili.

Chieti - Indagine dei carabinieri svela un call center illegale tra Toscana e Campania, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi usati per migliaia di sms fraudolenti. I carabinieri di Chieti hanno individuato e smantellato una centrale operativa delle truffe online specializzata nello smishing, attiva tra le province di Pisa e Firenze. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone, residenti tra Toscana e Campania, ritenute coinvolte a vario titolo nel sistema fraudolento. Secondo quanto ricostruito, la struttura operava come un vero e proprio call center illegale, da cui partivano migliaia di sms truffa ogni giorno diretti a utenti di tutta Italia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni Leggi anche: Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni Leggi anche: Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Smantellata centrale telematica dei raggiri Smishing; Maxi truffa telematica ai danni di un anziano: smantellata rete di smishing tra Campania e Toscana.; Sms truffa, smantellata centrale telematica a Chieti: così a una donna sono stati rubati quasi 100 mila euro; Chieti: anziana truffata, Carabinieri smantellano rete smishing nazionale. Smishing, smantellata maxi centrale truffe: anziani nel mirino, 17 indagati tra regioni - Indagine dei carabinieri svela un call center illegale tra Toscana e Campania, sequestrate centinaia di SIM e dispositivi usati per migliaia di ... abruzzo24ore.tv

Smantellata centrale telematica dei raggiri Smishing - fornivano l’involontario accesso ai propri risparmi: tale fenomeno, noto come “smishing”, dalle risultanze acquisite durante l’indagine, ha procurato ingenti danni patrimoniali ... ilmetropolitano.it

Chieti, brillante operazione dei Carabinieri smantella centrale truffe con tecnica dello ‘smishing’ - Il Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti, in collaborazione con la Procura della Repubblica, ha portato a termine un’importante operazione che ha permesso di smantellare una centrale delle tru ... abruzzonews24.com

Smishing, operazione partita dall’Abruzzo: smantellata tra Pisa e Firenze una centrale delle truffe #abruzzospeciale #abruzzo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.