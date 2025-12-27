SmackDown 26.122025 Tre tappe verso l’Inferno

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Una puntata registrata che porta con sé un importante cambio di titolo e l’annuncio della stipulazione per il match tra Cody Rhodes e Drew McIntyre. Lo show si apre nel backstage con Cody Rhodes che incontra Nick Aldis. Cody chiede se Drew sia già arrivato e Aldis risponde di no, ricordandogli che una volta che McIntyre avrà pagato la multa e si sarà scusato pubblicamente, Cody non potrà toccarlo o perderà il titolo. BACKSTAGE: The Miz raggiunge Aldis chiedendo dove sia “lui”, rifiutandosi di pronunciare il nome di Joe Hendry. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 26.12.2025 Tre tappe verso l’Inferno

