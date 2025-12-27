Skeleton i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Winterberg | 5 azzurri in Germania

La Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton riprenderà il proprio percorso nel nuovo anno solare: la prima tappa del 2026 si disputerà a Winterberg, in Germania, città della Renania Settentrionale-Westfalia: il quarto appuntamento stagionale è in calendario venerdì 2 gennaio, con le due gare individuali e quella mista. Il direttore tecnico dell’Italia, Maurizio Oioli, ha convocato per l’appuntamento tedesco lo stesso quintetto azzurro già visto in gara nella tappa di Sigulda, in Lettonia: saranno in gara Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

