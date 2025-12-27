Sinner bomba sulla fidanzata | Ha visto Schumacher dopo l' incidente
L’attuale fidanzata di Jannik Sinner è una delle poche persone ad aver visto Michael Schumacher dopo il tragico incidente di Meribel del dicembre 2013. Eppure, secondo il Daily Mail Laila Hasanovic è una delle pochissime persone al mondo a conoscere la verità sulle condizioni dell'ex pilota di Formula 1. Il motivo? La modella danese ha avuto un'importante relazione con Mick Schumacher, figlio di Michael. “In quel periodo – riporta anche SportMediaset - Laila guadagnò la totale fiducia della famiglia e di mamma Corinna, ottenendo un privilegio concesso a pochissimi eletti: entrare nell'intimità di casa Schumacher e incontrare Michael. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Perché la fidanzata di Sinner è tra le pochissime persone che sa come sta Michael Schumacher davvero
Leggi anche: “Loro lo sanno”. Sinner, dopo il successo di Vienna bomba di Paolo Bertolucci sulla sua salute
