Il Tempo prosegue la sua riflessione sui grandi scenari economici. E dopo la conversazione della scorsa settimana con Nicola Rossi, vi propone oggi un'ampia intervista con Mario Cimoli, economista, docente presso UAM-X Mexico City (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco), una lunga carriera accademica e di impegno culturale tra Italia e America Latina. Ne viene fuori una disamina lucida e spietata sugli errori dell'Ue, sui rischio di colpire l'agricoltura italiana, sul disorientamento della sinistra, sulle caricature di comodo realizzate ai danni di Donald Trump e Javier Milei. E restano a verbale alcuni consigli assai utili per il governo e per chiunque vorrà farne tesoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sinistra e Ue non pensano alla crescita. Rimettere al centro innovazione e produzione"

Leggi anche: Se.Log Logistica: efficienza, innovazione e persone al centro della crescita

Leggi anche: Milan-Como, Calcagno: “Serve rimettere le persone al centro del progetto”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mario Cimoli: "Sinistra e Ue non pensano alla crescita". L'intervista - E dopo la conversazione della scorsa settimana con Nicola Rossi, vi propone oggi ... iltempo.it