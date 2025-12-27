Sinistra e Ue non pensano alla crescita Rimettere al centro innovazione e produzione
Il Tempo prosegue la sua riflessione sui grandi scenari economici. E dopo la conversazione della scorsa settimana con Nicola Rossi, vi propone oggi un'ampia intervista con Mario Cimoli, economista, docente presso UAM-X Mexico City (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco), una lunga carriera accademica e di impegno culturale tra Italia e America Latina. Ne viene fuori una disamina lucida e spietata sugli errori dell'Ue, sui rischio di colpire l'agricoltura italiana, sul disorientamento della sinistra, sulle caricature di comodo realizzate ai danni di Donald Trump e Javier Milei. E restano a verbale alcuni consigli assai utili per il governo e per chiunque vorrà farne tesoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Se.Log Logistica: efficienza, innovazione e persone al centro della crescita
Leggi anche: Milan-Como, Calcagno: “Serve rimettere le persone al centro del progetto”
Mario Cimoli: "Sinistra e Ue non pensano alla crescita". L'intervista - E dopo la conversazione della scorsa settimana con Nicola Rossi, vi propone oggi ... iltempo.it
Ue: Commisione vede prosecuzione crescita nonostante contesto sfidante - Le previsioni economiche autunnali della Commissione Europea mostrano che la crescita nei primi tre trimestri del 2025 ha superato le aspettative. milanofinanza.it
Israel vs Tonga: The Start-Up Nation vs The Friendly Islands
I cortei si riempiono di giovani, i partiti si schierano, la sinistra ci crede. Ma in cabina elettorale gli italiani pensano ad altro. Un sondaggio di Youtrend mostra come le manifestazioni contro la guerra in Medio Oriente non si siano tradotte in voti. - facebook.com facebook
A sinistra pensano a scappare dai processi al contrario di Matteo che è andato ogni volta a testa alta davanti ai giudici per difendere il suo lavoro al servizio degli italiani. La storia gli ha dato ragione x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.