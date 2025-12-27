Sinistra a braccetto con Hannoun le reazioni politiche all’inchiesta di Genova

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 9 persone a Genova – tra cui il presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun – con l'accusa di aver finanziato per circa 7 milioni di euro Hamas, ha destato inevitabilmente le accese reazioni politiche. Tajani: "Bene smantellamento organizzazione che finanziava Hamas". "Mi sono congratulato con Matteo Piantedosi per l'importante operazione antiterrorismo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una organizzazione che finanziava Hamas dall'Italia.

sinistra braccetto hannoun reazioniArresto di Hannoun, la destra si scaglia contro le piazze per Gaza e le opposizioni. Delmastro: «Sinistra abbandoni maranza e pro Pal» - Qualcuno «non ha capito niente, era in piazza dalla parte sbagliata», ha detto il vicepremier Matteo Salvini. editorialedomani.it

sinistra braccetto hannoun reazioni"Smascherato sistema pericolosissimo". "Squarciato il velo". Le reazioni del centrodestra - Mohammad Hannoun arrestato dopo che la maxi inchiesta della polizia di Stato e dalla Digos di Genova ha appurato che, tramite le sue associazioni, avrebbe finanziato Hamas ... msn.com

Hannoun fuori dalle ProPal. Fiano, Renzi, Calenda e Fassino: anche a sinistra dicono basta - Scoppia il caos attorno a Mohammad Hannoun e alle sue dichiarazioni rese da Sesto San Giovanni in cui è riuscito a nominare persino la pena di morte. iltempo.it

