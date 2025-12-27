Sinistra a braccetto con Hannoun le reazioni politiche all’inchiesta di Genova

L’operazione antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza che ha portato all’arresto di 9 persone a Genova – tra cui il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun – con l’accusa di aver finanziato per circa 7 milioni di euro Hamas, ha destato inevitabilmente le accese reazioni politiche. Tajani: “Bene smantellamento organizzazione che finanziava Hamas”. “Mi sono congratulato con Matteo Piantedosi per l’importante operazione antiterrorismo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una organizzazione che finanziava Hamas dall’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Sinistra a braccetto con Hannoun”, le reazioni politiche all’inchiesta di Genova Leggi anche: Da Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con Hannoun Leggi anche: Foglio di via a Mohammed Hannoun, le reazioni: “Bene così, istiga odio”, “atto ingiusto” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Arresto di Hannoun, la destra si scaglia contro le piazze per Gaza e le opposizioni. Delmastro: «Sinistra abbandoni maranza e pro Pal» - Qualcuno «non ha capito niente, era in piazza dalla parte sbagliata», ha detto il vicepremier Matteo Salvini. editorialedomani.it

"Smascherato sistema pericolosissimo". "Squarciato il velo". Le reazioni del centrodestra - Mohammad Hannoun arrestato dopo che la maxi inchiesta della polizia di Stato e dalla Digos di Genova ha appurato che, tramite le sue associazioni, avrebbe finanziato Hamas ... msn.com

Hannoun fuori dalle ProPal. Fiano, Renzi, Calenda e Fassino: anche a sinistra dicono basta - Scoppia il caos attorno a Mohammad Hannoun e alle sue dichiarazioni rese da Sesto San Giovanni in cui è riuscito a nominare persino la pena di morte. iltempo.it

