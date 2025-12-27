Sindaco salernitano pestato a sangue Manfredi | Inaccettabile

Ha fatto scalpore, in queste ore, il pestaggio violento subito da Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, come riporta SalernoToday, ha subito l'amputazione di un dito, la frattura di tibia, perone e calcagno, oltre a essere ferito a un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

sindaco salernitano pestato a sangue manfredi inaccettabile

Sindaco salernitano pestato a sangue. Manfredi: "Inaccettabile"

