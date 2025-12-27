Sindaco pestato a sangue a Castiglione | amputato un dito al primo cittadino pioggia di messaggi di solidarietà
Gravi, le condizioni del sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, aggredito nel giorno di Stefano, da un uomo con il volto coperto. Al primo cittadino è stato amputato un dito. Fratturati tibia, perone e calcagno. Il sindaco è stato anche ferito ad un orecchio, ricostruito con una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il sindaco di Castiglione dei Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato - Colpito più volte con un bastone alle gambe e alla testa Carmine Siano, primo cittadino del comune del salernitano che è ricoverato in codice rosso in ospedale a Salerno ... msn.com
Paura a Castiglione del Genovesi, dove il sindaco Carmine Siano è stato vittima di una violenta aggressione. Erano da poco passate le 20.45 quando il primo cittadino, mentre si trovava in strada, è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha colpito ripetuta - facebook.com facebook
