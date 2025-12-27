Gravi, le condizioni del sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, aggredito nel giorno di Stefano, da un uomo con il volto coperto. Al primo cittadino è stato amputato un dito. Fratturati tibia, perone e calcagno. Il sindaco è stato anche ferito ad un orecchio, ricostruito con una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Sindaco pestato a sangue a Castiglione: amputato un dito al primo cittadino, pioggia di messaggi di solidarietà

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato - Colpito più volte con un bastone alle gambe e alla testa Carmine Siano, primo cittadino del comune del salernitano che è ricoverato in codice rosso in ospedale a Salerno ... msn.com