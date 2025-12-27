Sindaco massacrato in strada nel Salernitano è grave

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Castiglione del Genovesi ha riportato varie fratture, gli è stato amputato un dito di una mano e un altro dovrà essere ricostruito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sindaco massacrato in strada nel salernitano 232 grave

© Imolaoggi.it - Sindaco massacrato in strada nel Salernitano, è grave

Leggi anche: Castiglione del Genovesi, sindaco massacrato in strada: dito amputato, è grave

Leggi anche: Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

sindaco massacrato strada salernitanoIl sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net

sindaco massacrato strada salernitanoSindaco del Salernitano aggredito a bastonate da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo, dito amputato e volto sfigurato - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno), è stato brutalmente aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto col volto incappucciato. msn.com

sindaco massacrato strada salernitanoSindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune in provincia di Salerno, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.