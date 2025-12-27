Sindaco massacrato in strada nel Salernitano è grave

Il sindaco di Castiglione del Genovesi ha riportato varie fratture, gli è stato amputato un dito di una mano e un altro dovrà essere ricostruito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sindaco massacrato in strada nel Salernitano, è grave Leggi anche: Castiglione del Genovesi, sindaco massacrato in strada: dito amputato, è grave Leggi anche: Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net

