Sindaco del Salernitano aggredito in strada da uno sconosciuto
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone. Il fatto è accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall’abitazione del primo cittadino. L’identità dell’aggressore – che avrebbe agito con il volto coperto – così come i motivi, al momento, restano sconosciuti. L’amministratore del piccolo Comune salernitano ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno dai sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano
Leggi anche: Aggredito davanti alla scuola. Pugno da uno sconosciuto. Quindicenne in ospedale
Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Violenta aggressione a sindaco nel Salernitano, ricoverato per lesioni e fratture; Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco: colpito con un bastone, le sue condizioni; Aggredito al Comune da un senza fissa dimora, Giuliano: Non mi lascio intimidire.
Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco: colpito con un bastone, le sue condizioni - Il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si ... msn.com
Violenta aggressione a sindaco nel Salernitano, ricoverato per lesioni e fratture - Carmine Siano, primo cittadino di Castiglione dei Genovesi, percosso probabilmente con un bastone da uno sconosciuto. msn.com
Castiglione dei Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano - Un uomo incappucciato ha colpito più volte con un bastone il primo cittadino del comune del salernitano che è ricoverato in ospedale a Salerno ... rainews.it
Momenti di grande apprensione a Castiglione del Genovesi, nel salernitano, dove il sindaco, ingegnere Carmine Siano, è stato brutalmente aggredito nei pressi della sua abitazione da un uomo con il volto coperto. L’aggressore lo ha colpito alla testa con u - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.