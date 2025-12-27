Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone. Il fatto è accaduto intorno alle 20.45 a poca distanza dall’abitazione del primo cittadino. L’identità dell’aggressore – che avrebbe agito con il volto coperto – così come i motivi, al momento, restano sconosciuti. L’amministratore del piccolo Comune salernitano ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale a Salerno dai sanitari del 118. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sindaco del Salernitano aggredito in strada da uno sconosciuto

