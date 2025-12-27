Sindaco aggredito nel Salernitano | lesioni fratture e un dito amputato
L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla violenta aggressione, forse con un bastone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
