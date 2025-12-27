Sindaco aggredito nel Salernitano | è in ospedale con varie fratture

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in Ortopedia nell’ospedale di Salerno Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, aggredito da uno sconosciuto ieri sera nei pressi della sua abitazione. Siano, colpito violentemente con un bastone o forse una spranga, ha riportato una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita sulla tempia sinistra e ferite multiple estese su tutto il corpo e in particolare sul viso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

