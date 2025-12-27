sindaco aggredito in strada a bastonate nel salernitano

AGI - Aggredito in strada il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune del Salernitano. È accaduto nella serata di Santo Stefano, quando il primo cittadino Carmine Siano è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha colpito con un oggetto, probabilmente un bastone, provocandogli ferite. Soccorso dai sanitari del 118, il sindaco è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno; non è in pericolo di vita, ma ha riportato varie lesioni e fratture. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore. 🔗 Leggi su Agi.it

