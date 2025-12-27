Sindaco aggredito in provincia di Salerno a sprangate | fratture a mani e braccia ferite su tutto il corpo
Ricoverato in ospedale per fratture a mani e braccia il sindaco Carmine Siano, aggredito ieri sera a Castiglione del Genovesi. Si indaga su movente e autore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore
Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito
Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci; Castiglione dei Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano.
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di ... ilpost.it
Sindaco di Castiglione Genovesi aggredito a bastonate: esclusa la rapina - Proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta ieri sera a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno. lapresse.it
Sindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune in provincia di Salerno, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone ... tg24.sky.it
Salerno - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato aggredito a bastonate in strada. Il primo cittadino del comune nel Salernitano riversa ora in gravi condizioni, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per le diverse fratture r - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.