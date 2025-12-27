Sindaco aggredito in provincia di Salerno a sprangate | fratture a mani e braccia ferite su tutto il corpo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricoverato in ospedale per fratture a mani e braccia il sindaco Carmine Siano, aggredito ieri sera a Castiglione del Genovesi. Si indaga su movente e autore. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore

Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sindaco aggredito in strada a bastonate nel Salernitano; Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Aggredito sindaco nel Salernitano: per Carmine Siano lesioni e fratture. Solidali Manfredi e Anci; Castiglione dei Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano.

sindaco aggredito provincia salernoIl sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di ... ilpost.it

sindaco aggredito provincia salernoSindaco di Castiglione Genovesi aggredito a bastonate: esclusa la rapina - Proseguono le indagini sull'aggressione avvenuta ieri sera a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno. lapresse.it

sindaco aggredito provincia salernoSindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune in provincia di Salerno, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.