Sindaco aggredito in provincia di Salerno a sprangate | fratture a mani e braccia ferite su tutto il corpo

Ricoverato in ospedale per fratture a mani e braccia il sindaco Carmine Siano, aggredito ieri sera a Castiglione del Genovesi. Si indaga su movente e autore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate - Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di ... ilpost.it