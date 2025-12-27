Sindaco aggredito con a colpi di spranga è grave Necessaria l' amputazione

Si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi in provincia di Salerno, che nella tarda serata di ieri è stato aggredito da uno sconosciuto incappucciato, probabilmente con una spranga di ferro o un bastone. L'uomo era appena uscito dalla propria abitazione per recarsi a un evento natalizio in paese quando, per ragioni che ancora devono essere acclarate, è stato colpito con violenza alla testa e malmenato. Dalle immagini di sorveglianza per il momento non sono arrivate informazioni rilevanti, quel che si vede è un uomo incappucciato che attende il sindaco all'esterno dell'abitazione, esce da una zona buia e lo colpisce con ferocia prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

