Sindaco aggredito a colpi di spranga è grave Necessaria l' amputazione

27 dic 2025

Si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi in provincia di Salerno, che nella tarda serata di ieri è stato aggredito da uno sconosciuto incappucciato, probabilmente con una spranga di ferro o un bastone. L'uomo era appena uscito dalla propria abitazione per recarsi a un evento natalizio in paese quando, per ragioni che ancora devono essere acclarate, è stato colpito con violenza alla testa e malmenato. Dalle immagini di sorveglianza per il momento non sono arrivate informazioni rilevanti, quel che si vede è un uomo incappucciato che attende il sindaco all'esterno dell'abitazione, esce da una zona buia e lo colpisce con ferocia prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

