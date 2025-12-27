Sindaco aggredito a colpi di spranga è grave Necessaria l' amputazione

Si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi in provincia di Salerno, che nella tarda serata di ieri è stato aggredito da uno sconosciuto incappucciato, probabilmente con una spranga di ferro o un bastone. L'uomo era appena uscito dalla propria abitazione per recarsi a un evento natalizio in paese quando, per ragioni che ancora devono essere acclarate, è stato colpito con violenza alla testa e malmenato. Dalle immagini di sorveglianza per il momento non sono arrivate informazioni rilevanti, quel che si vede è un uomo incappucciato che attende il sindaco all'esterno dell'abitazione, esce da una zona buia e lo colpisce con ferocia prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sindaco aggredito a colpi di spranga, è grave. "Necessaria l'amputazione" Leggi anche: Sindaco aggredito con a colpi di spranga, è grave. "Necessaria l'amputazione" Leggi anche: Rissa a colpi di spranga: quattro denunciati dall'Arma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sindaco aggredito con a colpi di spranga, è grave. "Necessaria l'amputazione" - Il primo cittadino di Castiglione del Genovesi è stato colpito da un uomo incappucciato sbucato dal buio: ha fratture su tutto il corpo ed è stato necessario ricostruire l'orecchio ... msn.com

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore - Carmine Siano è già stato operato ed è ora ricoverato a Salerno. msn.com

Sindaco aggredito nel Salernitano, è in ospedale con varie fratture - E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora è ricoverato in Ortopedia nell'ospedale di Salerno Carmine Siano, sindaco del piccolo comune di Castiglione del Genovesi, aggredito da uno sconos ... msn.com

Il sindaco di #Castiglione del Genovesi (SA) è stato aggredito con #bastonate da un uomo incappucciato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.