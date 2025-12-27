Sindaco aggredito a Castiglione del Genovesi | amputato un dito ore decisive per Siano
Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e restano addosso perché raccontano, senza filtri, quanto possa essere fragile la normalità. È quello che sta succedendo a Castiglione del Genovesi, dove la comunità si è svegliata con un aggiornamento durissimo sulle condizioni del sindaco Carmine Siano. Non un semplice bollettino, non una frase di circostanza: un dettaglio medico che pesa come un macigno e che, da solo, restituisce la misura della violenza subita. Le ultime notizie parlano chiaro: le condizioni di salute del sindaco Carmine Siano sono serie. Nella mattinata, secondo quanto riferito, è stato amputato un dito di una mano. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
