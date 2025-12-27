Simone Deromedis ha conquistato un podio in Coppa del Mondo con quasi due anni di ritardo: il 16 marzo 2024 chiuse al quarto posto l’appuntamento di Veysonnaz (Svizzera) alle spalle dello svedese David Mobaerg, dello svizzero Alex Fiva e del tedesco Florian Wilmsmann. Il teutonico è però stato squalificato e così l’azzurro si è meritato la terza piazza, facendo così salire a quota 19 il computo di podi nel massimo circuito internazionale itinerante: sei vittorie, otto secondi posti, cinque terze piazze. Wilmsmann ha accettato le conseguenze imposte per la sua violazione delle norme antidoping (ADRV), ovvero tre mancati avvisi di reperibilità in un periodo di dodici mesi (i cosiddetti whereabouts). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Deromedis conquista un podio postumo in Coppa del Mondo! Wilmsmann squalificato per whereabout

