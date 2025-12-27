Lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini e le presunte modalità dei provini del Grande Fratello continua a produrre conseguenze anche sul fronte aziendale. Dopo alcuni giorni di totale riserbo, da ambienti vicini a Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, emergono indiscrezioni su decisioni già assunte in merito al futuro del conduttore e del reality show. Le nuove informazioni arrivano dopo prese di posizione ufficiali e ricostruzioni giornalistiche che stanno contribuendo a definire un quadro più chiaro sulla gestione dei provini, sul cosiddetto “sistema Signorini” e sugli sviluppi interni al gruppo televisivo del Biscione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Signorini, dopo il silenzio iniziale ecco cosa trapela dai corridoi Mediaset

Leggi anche: Signorini, dopo il silenzio iniziale arriva la decisione Mediaset

Leggi anche: “Cosa succede adesso”. La ruota della fortuna, la notizia arriva dai corridoi Mediaset

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alfonso Signorini rompe il silenzio (la sera della Vigilia). L'avvocato: Rammaricato da quanto succede, ma ci sono elementi nuovi e sorprendenti; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: Tutto in mano ai miei legali; Caso Signorini, Mediaset sceglie ancora il silenzio: gli scenari sul futuro del conduttore del GF.

Signorini contrattacca dopo le accuse choc di Corona: cosa ha detto e cosa farà - Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio e affida tutto ai legali: cosa ha detto e cosa succede ora. libero.it