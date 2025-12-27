Signorini dopo il silenzio iniziale ecco cosa trapela dai corridoi Mediaset
Lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini e le presunte modalità dei provini del Grande Fratello continua a produrre conseguenze anche sul fronte aziendale. Dopo alcuni giorni di totale riserbo, da ambienti vicini a Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, emergono indiscrezioni su decisioni già assunte in merito al futuro del conduttore e del reality show. Le nuove informazioni arrivano dopo prese di posizione ufficiali e ricostruzioni giornalistiche che stanno contribuendo a definire un quadro più chiaro sulla gestione dei provini, sul cosiddetto “sistema Signorini” e sugli sviluppi interni al gruppo televisivo del Biscione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
