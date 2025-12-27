Sicurezza idrogeologica Nuovi lavori per 7mila euro
La prima parte del cantiere relativa al ciclo di operazioni di manutenzione straordinaria a Sovigliana, Vitolini e Vinci capoluogo era stata affidata nelle scorse settimane. Durante il corso dei lavori è tuttavia emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi non previsti e pochi giorni fa il Comune di Vinci ha approvato una perizia di variante, che richiederà sette mila euro in più rispetto a quelli messi a bilancio (rientranti comunque nei novantacinque mila euro di somme a disposizione). Questo il punto della situazione in merito ad un progetto arrivato ormai alla propria fase culminante.
A Vitolini era prevista la sistemazione e lo smaltimento delle acque meteoriche in piazza Mazzinghi e la sistemazione di due caditoie lungo la SP43 – via della Libertà.
VILLAR DORA – Il Comune di Villar Dora ha avviato un importante piano di messa in sicurezza del territorio, focalizzato sulla prevenzione del rischio idrogeologico.
È stato finanziato l'ultimo lotto dei lavori di messa in sicurezza del Borro di Rantigioni, a Faella.
Lo stato di allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica attivato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile è prorogato all'intera giornata di domani (giovedì 25 dicembre)
