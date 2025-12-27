La prima parte del cantiere relativa al ciclo di operazioni di manutenzione straordinaria a Sovigliana, Vitolini e Vinci capoluogo era stata affidata nelle scorse settimane. Durante il corso dei lavori è tuttavia emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi non previsti e pochi giorni fa il Comune di Vinci ha approvato una perizia di variante, che richiederà sette mila euro in più rispetto a quelli messi a bilancio (rientranti comunque nei novantacinque mila euro di somme a disposizione). Questo il punto della situazione in merito ad un progetto arrivato ormai alla propria fase culminante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza idrogeologica. Nuovi lavori per 7mila euro

Sicurezza idrogeologica. Nuovi lavori per 7mila euro - A Vitolini era prevista la sistemazione e lo smaltimento delle acque meteoriche in piazza Mazzinghi e la sistemazione di due caditoie lungo la SP43 – via della Libertà. lanazione.it