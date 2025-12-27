Sicurezza e controlli stradali | 15 denunce nel piano straordinario di Natale
In occasione delle festività natalizie e di fine anno, il Comando provinciale dei carabinieri di Pisa ha attuato un dispositivo di controllo straordinario su scala provinciale. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di massima aggregazione, ha portato al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Intensificati i controlli stradali tra Adrano e Paternò, due denunce e sanzioni per oltre 2 mila euro
Leggi anche: Bellizzi, operazione notturna per la sicurezza: controlli e denunce
Più sicurezza sulle strade: a Cremona controlli rafforzati della Polizia Stradale; Natale a Bari, raffica di controlli della polizia: 5 arresti e 15 denunce in una settimana; Romanina, urgono controlli e dissuasori di velocità: “via Petrocelli non è Indianapolis”; Incassi per quasi un milione di euro grazie alle multe: come verrano spesi dal Comune.
Sicurezza stradale, bilancio dei controlli sulle strade urbane di Reggio nel week end - L’avvicinarsi delle festività non deve far dimenticare la sicurezza quando ci si mette al volante, per questo non si ferma l’attività di controllo sulla sicurezza stradale e prevenzione degli incident ... nextstopreggio.it
Controlli stradali per le feste: - Circa 100 veicoli controllati e 150 persone identificate: questo il bilancio di un fine settimana dedicato ai controlli messo in campo dalla Polizia Stradale di Cremona in occasione del ... cremonaoggi.it
Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 15 al 21 dicembre - La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli elettronici della velocità programmati lungo le principali arterie autostradali ... canalesicilia.it
"L’Amministrazione parla di integrazione dei controlli e di rafforzamento della sicurezza, ma è necessario chiarire quali siano le funzioni effettivamente attribuite alle guardie giurate" - facebook.com facebook
Arrivati in #aeroporto... ai controlli di sicurezza chi ti incontri... #Hermoso! Poco prima era passato anche Gasperini! Dajeee #vacanzedinatale #christmas #travel x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.