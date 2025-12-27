Si ribaltano con l' auto | paura per tre ventenni

Paura a Salerno. Auto con a bordo due ragazze si ribalta a Torrione - Tre auto sarebbero rimaste coinvolte e una di queste, con a bordo due ragazze, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. ondanews.it

Si ribalta con l’auto, paura per il conducente - Spettacolare cappottamento mattutino su strada che da Pesaro porta a Urbino, nei pressi della frazione di Trasanni Cappottamento spettacolare e spaventoso allo stesso tempo. youtvrs.it

CISTERNINO - Due auto si ribaltano nelle campagne. Intervento di ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. I feriti trasferiti al Perrino di Brindisi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.