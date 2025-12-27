Si ribaltano con l' auto | paura per tre ventenni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande paura, ma per fortuna non gravi conseguenze per tre giovani, poco più che ventenni, protagonisti di un incidente stradale avvenuto nella nottata appena trascorsa in via Valeriana a Mantello.RibaltamentoL'auto sulla quale viaggiavano i giovani, infatti, si è ribaltata e per i ragazzi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

si ribaltano con l auto paura per tre ventenni

© Sondriotoday.it - Si ribaltano con l'auto: paura per tre ventenni

Leggi anche: Si ribaltano con l’auto mentre scendono dal traghetto: paura a Procida

Leggi anche: Fuorigrotta, notte di follia tra incidenti e paura: 2 auto si ribaltano in pochi minuti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro tra due auto paura per un bambino.

ribaltano auto paura trePaura al Villaggio Prealpino: 74enne si ribalta con l’auto - L’incidente in via Tredicesima: l’anziana ha urtato una vettura parcheggiata, poi il ribaltamento. giornaledibrescia.it

Paura a Salerno. Auto con a bordo due ragazze si ribalta a Torrione - Tre auto sarebbero rimaste coinvolte e una di queste, con a bordo due ragazze, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. ondanews.it

ribaltano auto paura treSi ribalta con l’auto, paura per il conducente - Spettacolare cappottamento mattutino su strada che da Pesaro porta a Urbino, nei pressi della frazione di Trasanni Cappottamento spettacolare e spaventoso allo stesso tempo. youtvrs.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.