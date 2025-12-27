Si presenta in ospedale con una neonata morta nello zaino | 23enne in manette
Choc a Tolosa, dove una giovane madre di 23 anni si è presentata all'ospedale universitario con uno zaino in spalla all'interno del quale gli operatori hanno rinvenuto una neonata morta. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nella giornata di lunedì 22 dicembre, quando la ragazza ha raggiunto il Toulouse University Hospital: il personale sanitario che ha preso in carico il suo caso, definendola confusa e molto agitata, ha rinvenuto la bimba sul fondo di uno zainetto. Il ritrovamento della neonata, secondo i medici deceduta da parecchie ore, ha fatto scattare le misure previste in questi casi, per cui è stata allertata immediatamente la polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
