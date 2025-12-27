Monta l’attesa tra gli ’umarell’, che avranno ben tre mesi di spettacoli demolitori, nonché tra gli abitanti di Sant’Egidio e zone limitrofe, per un evento senza precedenti: l’abbattimento della scuola media Anna Frank costruita nel 1969 e non proprio un rudere, visto che ha accolto gli scolari fino a qualche settimana fa. L’intervento, previsto per i primi mesi del 2026, rientra in un programma di demolizione e ricostruzione finanziato dal Pnrr. Giù la vecchia scuola e su la nuova. Assessore ai lavori pubblici Christian Castorri: quando avverrà la demolizione? "Da gennaio inizieranno le operazioni preliminari con la rimozione degli infissi e degli impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si demolisce la scuola media ’Frank’: "Serviranno novanta giorni per abbattere il vecchio edificio"

