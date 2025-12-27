Si chiude l' anno del Giubileo in programma due messe ' straordinarie' nelle cattedrali
Si chiude l’anno del Giubileo. Papa Leone XIV, a conclusione dell’anno giubilare, chiuderà la Porta Santa in San Pietro il 6 gennaio, solennità dell’Epifania. La Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario 2025 indetto da Papa Francesco, ‘Spes non confundit’, stabilisce che il Giubileo nelle chiese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Si chiude il Giubileo della Speranza: la Messa con il Vescovo. La diretta su BgTv e qui - Mercoledì 24 dicembre la Veglia e Messa solenne in Cattedrale con il Vescovo, che il 25 parteciperà al pranzo al Nuovo Albergo Popolare. ecodibergamo.it
Si chiude il Giubileo: celebrazioni del vescovo Bernardino nelle diocesi di Grosseto e Pitigliano - Il vescovo Bernardino chiude l'anno del Giubileo nel duomo di Orbetello e nella cattedrale di Grosseto. grossetonotizie.com
Chiusura dell’Anno Giubilare: celebrazioni a Siena e Chiusi presiedute dal cardinale Lojudice - Si terranno tra Siena e Chiusi le solenni celebrazioni Eucaristiche per la chiusura dell’Anno Giubilare, presiedute dal cardinale Augusto Paolo Lojudice. toscanaoggi.it
