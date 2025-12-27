Il consiglio comunale ha approvato il piano di emergenza, uno strumento fondamentale per la sicurezza e la tutela della popolazione in caso di calamità. Il piano definisce l’organizzazione, le procedure e il coordinamento che il Comune attiva in presenza di emergenze, a partire da quella idrogeologica. Si tratta di un documento strategico per intervenire in modo tempestivo ed efficace per proteggere persone, beni e servizi essenziali. "Non è solo un adempimento amministrativo, ma un investimento sulla sicurezza e sulla responsabilità della comunità – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica (nella foto) in consiglio, alla presenza dell’architetto Picchietti e del professor Fazzini, coordinatore del piano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sì al piano per le emergenze: "Risposte efficaci per la sicurezza"

Leggi anche: "Mi metto al sicuro": ai Romiti una giornata per educare contro le emergenze per garantire la sicurezza di tutti

Leggi anche: Sicurezza, emergenze e infrastrutture: la Cipre Expo 2025 si terrà a Brindisi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Emergenze sanitarie. Stati Oms Europa adottano due strategie per migliorare preparazione e risposte coordinate - 0 è la nuova strategia regionale e il piano d'azione dell'Oms/Europa per la preparazione, la risposta e la resilienza alle emergenze sanitarie per i prossimi 5 anni (2024- quotidianosanita.it

I cibi essenziali n. 1 per i prepper, una scorta lunga un anno

Le emergenze sociali in primo piano nel bilancio di previsione del Comune https://www.sassarinotizie.com/2025/12/24/sassari-67-milioni-per-le-emergenze-sociali-nel-bilancio-di-previsione-approvato-dal-consiglio-comunale/ - facebook.com facebook