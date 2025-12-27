Sì al piano di 41 milioni per potenziate i tre dissalatori siciliani Schifani | Non sono la soluzione ma peggio non farli
Il commissario straordinario nazionale per gli interventi connessi all’emergenza idrica ha approvato il piano di lungo periodo per rafforzare la portata dei tre dissalatori di Gela (Caltanissetta), Porto Empedocle (Agrigento) e Trapani. Gli interventi saranno coperti con fondi per 41.758.374,00 euro. Il piano I tre dissalatori sono stati attivati, per la prima fase, negli scorsi mesi. Sia la struttura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Aica, l'affondo di Iacono a Schifani: “Ventimila milioni non bastano, così si rinvia il fallimento e si scarica il costo sui siciliani”
Leggi anche: Crisi idrica, via al piano per potenziare i dissalatori: a Porto Empedocle nuova vasca e incremento della portata
