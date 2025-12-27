Il commissario straordinario nazionale per gli interventi connessi all’emergenza idrica ha approvato il piano di lungo periodo per rafforzare la portata dei tre dissalatori di Gela (Caltanissetta), Porto Empedocle (Agrigento) e Trapani. Gli interventi saranno coperti con fondi per 41.758.374,00 euro. Il piano I tre dissalatori sono stati attivati, per la prima fase, negli scorsi mesi. Sia la struttura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sì al piano di 41 milioni per potenziate i tre dissalatori siciliani. Schifani: "Non sono la soluzione ma peggio non farli"

