GROSSETO I consiglieri Amedeo Gabbrielli e Alfiero Pieraccini del gruppo Noi Moderati - Civici - Udc, pur votando a favore del Bilancio 2026 del Comune di Grosseto, hanno espresso chiare e ineludibili criticità, sottolineando che il loro sostegno "non sarà mai un’adesione passiva, ma impegno verso i cittadini". La scelta del voto favorevole, spiegano, è dettata da "lealtà verso la maggioranza e per senso di responsabilità istituzionale", ma impone al contempo di "evidenziare con chiarezza le criticità che riteniamo non più rinviabili". Il punto più dolente è il settore sociale, colpito da un taglio di circa 300 mila euro e dalla mancata conferma degli aiuti agli affitti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sì al Bilancio, ma critiche su sociale e lavori

